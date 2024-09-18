かつてオーシャンゲートの海洋事業を統括していたデービッド・ロックリッジ氏＝１７日/Andrew J. Whitaker/Pool/The Post And Courier/AP（ＣＮＮ）豪華客船タイタニック号の見学ツアーに向かった米潜水艇「タイタン」の事故を調査する米沿岸警備隊・海洋調査委員会（ＭＢＩ）の公聴会で、タイタンの運営会社「オーシャンゲート」の元責任者が１７日、事故は未然に防げた可能性があると証言した。かつて同社の海洋事業を統括してい