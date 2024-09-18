前橋市でゲリラ雷雨が帰宅ラッシュを直撃します。自転車の男性は、なすすべはありません。茨城県のショッピングモールでは、雨とともに雷鳴が響きます。群馬県にあるボートレース場。コースに横殴りの雨がたたき付けています。東京・檜原村。強い雨で木々が逃げるように下を向いています。東京・奥多摩町にあるマス釣りができる渓流。18日午後から雨が降り、川は濁流となりました。ます釣場の担当者「昼ごろから急に曇