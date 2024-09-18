熊本市は18日、導入を予定しているホテルなどの宿泊者に課される宿泊税について、1泊1人あたり200円とすることを市議会の委員会に提案しました。 宿泊税は、観光振興の財源確保のため、全国9つの自治体が導入していて、熊本市では再来年の導入を予定しています。熊本市は18日の市議会総務委員会で、民泊を含む市内の宿泊施設に泊まった人を対象に、1泊1人あたり200円課税することを提案しました。■熊本市税制課 倉橋徹也課長「