東京大学（東京都文京区）の構内で18日、来年度の入学者から学部の授業料を年約11万円上げる大学の方針に反対する学生有志らが集会を開いた。大学側に決定の延期を求める要求書も提出したという。【写真】値上げ方針を発表した東大総長集会には、学生や教員ら100人以上が集まり、学生たちは「検討のプロセスに学生は不在だった」「いろんな人の思いを聞いて欲しい」などとスピーチをした。集会の最中に、値上げの決定の延期