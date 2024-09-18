女優小芝風花（27）がドラえもんと一緒に出演する「日清MCTオイル」のCM第5弾が18日、公開された。ドラえもんとの”共演”はこれが第5弾。小芝は「毎回テーマが違っていて、ドラえもんとランニングしたりいろんなことをさせてもらいましたが、今回の撮影もとても楽しかったです。（完成したCMのドラえもんは）かわいいんだろうな、と想像しながら撮影してました」と話している。今回のCMは「脂肪燃SHOW篇」と題して「日清MCTオイル