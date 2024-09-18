参政党の神谷宗幣代表は１８日、京都市内で記者会見を開き、元衆院議員・安藤裕氏が次の衆議院選挙の京都府第６区から出馬すると発表した。出馬予定だった堀田悦子氏が足をケガし、本人が出馬を辞退したため、党員から推薦された安藤氏が出馬することになった。神谷代表は「堀田さんから安藤さんにバトンタッチする形で新たに公認を取っていただいて、京都の６区から立候補していただく」と紹介。「京都という場所は、日本人