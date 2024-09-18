悲願達成はなるか。大相撲秋場所１１日目（１８日、東京・両国国技館）、大関経験者の幕内高安（３４＝田子ノ浦）が幕内遠藤（３３＝追手風）を突き出して９勝目。２敗を守り、優勝戦線に踏みとどまった。実力者同士の一番を制した取組後は「一方的に攻められたので、良かったですね。落ち着いて取れている」とうなずいた。優勝争いは、関脇大の里（二所ノ関）が単独首位を走る。旧鳴戸部屋時代からの兄弟子にあたる二所ノ関親