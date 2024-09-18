【モデルプレス＝2024/09/18】KinKi Kidsの堂本剛が9月18日、自身が主演を務める映画『まる』（10月18日公開）の完成報告イベントに、綾野剛、小林聡美、吉岡里帆、森崎ウィン、荻上直子監督とともに出席。今年3月31日にSMILE-UP.を退所後、初の公の場となった。【写真】堂本剛＆百田夏菜子・中丸雄一ら、2024年に結婚した芸能人たち◆堂本剛、独立後初の公の場堂本は1979年4月10日生まれ、奈良県出身。1991年に事務所に入所し、堂