福岡県と、県内の複数の自治体のホームページが、18日夕方から一時、つながりにくい状態となりました。午後7時半の時点で、福岡県と13の市と11の町のホームページが閲覧できない状況となりました。福岡県によりますと、福岡県、久留米市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日市、古賀市、うきは市、嘉麻市、みやま市、糸島市、那珂川市、篠栗町、新宮町、芦屋町、鞍手町、筑前町、広川町、苅