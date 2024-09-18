SNS型投資詐欺の被害が、年代を問わず広がっています。福岡県筑後市の18歳の短大生が、SNS上でウソの投資話を勧められ、現金30万円をだまし取られました。 警察によりますと9月、筑後市の18歳の女子短大生がSNS上の副業の広告をクリックしたところ、女性名義のアカウントから「動画サイトを撮影し、SNSに投稿すれば報酬がもらえる」などとメッセージが届きました。指示に沿って作業をすると、1回あたり100円から500円程度