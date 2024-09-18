組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！これから出番が増えるジャケットスタイルと合わせて準備しておきたい、スラックスに似合うベルト。インテリ、ハンサムといった言葉がつきまとう装いのアクセントに、可愛らしいデザインの1本をセレクト。牛革素材の上品なレザーベルトに添えられた、ニュアンスのあるハートモチーフのバックル。ハートの主張が