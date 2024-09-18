来年2月開催の高知龍馬マラソン2025。9月18日、参加ランナーに贈られるTシャツのデザインについて、170点を超える応募の中から最優秀賞が選ばれました。最優秀賞に選ばれたのは、高知県の形を坂本龍馬の髪に見立てたデザインで、髪の中に高知の特産品や観光地などが描かれています。高知龍馬マラソン実行委員会では多くの人に大会に関わってもらおうと、参加ランナーに贈るTシャツのデザインを初めて公募し、県内外か