レバノンの武装組織ヒズボラの戦闘員が所持するポケットベルのような通信機器が次々と爆発し、2500人以上がケガをしました。背景にヒズボラと対立するイスラエルの諜報（ちょうほう）機関が関与した可能性が報じられています。◇レバノンの首都ベイルートのスーパーマーケットの防犯カメラが、果物を手に取った男性のカバンが突然、爆発する様子をとらえました。17日、レバノン各地で武装組織ヒズボラの戦闘員らが持っていた