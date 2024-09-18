東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件の裁判です。検察側は、広告最大手「電通」に罰金3億円、「電通」元幹部の男に懲役2年を求刑しました。「電通グループ」と元幹部の逸見晃治被告（57）は、組織委員会の元次長らとともに、東京オリンピックの運営業務などの入札で、事前に受注調整を行った独占禁止法違反の罪に問われています。きょうの裁判で検察側は、「全世界が注目する国家的プロジェクトで、同種事案の中でも