プロ野球のファームは18日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて7試合が行われた。ヤクルトは日本ハム戦（鎌ケ谷）に10―6。沢井が3安打2打点、山崎が2安打1打点。先発・阪口は4回2/3を6安打5失点で、2番手・柴田が1回1/3を無安打無失点で2勝目（1敗）を挙げた。日本ハム先発・マーフィーは5回7安打5失点（自責4）。初回に矢沢が先頭打者本塁打となる2号ソロ、阪口が2回に11号ソロ。DeNAはオイシックス戦（横