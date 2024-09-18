日本人学校の児童が男に襲われた現場＝18日、中国広東省深セン市（共同）【深セン共同】助けを求める母親の叫び声が閑静な住宅街に響き渡った。中国広東省深センで日本人学校の男児が刺された事件。登校途中の男児が一緒にいた母親の目の前で襲撃にあった。現場は学校から約200メートル。警察官など地元当局者が数十人集まり物々しい雰囲気が漂った。「事故でも起きたのかと思った」と現場付近の店で働く女性は語る。「日本人