会談するウクライナのゼレンスキー大統領（左）とバイデン米大統領＝7月、ワシントン（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領が今月、バイデン米大統領との会談で提示する対ロシア戦争終結案「勝利計画」の骨格が18日、政府高官の話で分かった。勝利するために必要な米欧製兵器の種類、数量、納期、使用の狙いを説明し、米側が慎重姿勢の長射程ミサイルによるロシア領攻撃の容認を求める。国産兵器の製