福岡・西署は18日、偽造免許証などを提示して空き家でクレジットカードなどを不正に受け取っていた詐欺グループの検挙に貢献したとして、佐川急便西福岡営業所（福岡市西区）の配達員、中島希望（のぞむ）さん（22）らに感謝状を贈った。＜写真＞ありがとう！感謝状が贈られた人たち芸能人や犬も中島さんは2023年4月、福岡市近郊のアパートにクレジットカードを再配達。若い男性が部屋から出てきたが、玄関に靴はなく、ドア