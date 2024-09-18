気象台は、午後6時46分に、洪水警報を水戸市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】茨城県・水戸市に発表北部では、18日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■水戸市□大雨警報・土砂災害・浸水18日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量35mm□洪水警報【発表】18日夜遅くにかけて警戒