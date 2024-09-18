里崎智也×五十嵐亮太のライフハックベースボール！日本を代表するレジェンドプレイヤーの2人が、野球からの学びをライフハックに翻訳、「生き抜く知恵」を惜しげもなく大公開。連載の第21回では、「指導方法の変化」に関する考え方に迫ります！「指導方法の変化」について語った里崎智也氏（右）と五十嵐亮太氏（左）■昭和の時代の上下関係を振り返る――今回からは「人間関係」について伺いたいと思います。友人関係はもちろ