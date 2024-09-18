19日、不信任決議案の提出で決断を迫られる斎藤元彦知事（46）。知事選、県議選の「ダブル選挙」の可能性を指摘する声も浮上しています。■知事選と県議選「W選挙」の可能性？斎藤兵庫県知事のパワハラ、おねだり疑惑。18日、その告発文書を調査する第三者委員会の初会合が開かれました。第三者委員会「この6人で誠心誠意、調査を尽くして参りたい」内部告発が行われてからすでに6カ月です。その間、7月には告発をした元