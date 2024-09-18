愛知県警中村署は18日、さいたま市西区の陸上自衛官笠原淑亨（よしゆき）容疑者（33）を不同意性交と児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）などの疑いで逮捕し、発表した。「行為や児童ポルノ製造は認めるが現金の供与については覚えがありません」と容疑を一部否認しているという。署によると、笠原容疑者は8月10日、千葉市内のホテルで14歳の少女が16歳未満であると知りながら現金を支払う約束をしてみだらな行為をし、ス