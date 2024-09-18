プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子さん（29）が18日、インスタグラム（@kanako_m_official）を更新。沖縄・宮古島で結婚式を挙げた際の幸せいっぱいの写真を公開した。【写真】村上佳菜子さん、夫・豊さんとのツーショットを投稿タキシード姿の夫・豊さんとのツーショットもアップし「何度思い返しても最高で、笑って泣いて盛り上がった私たちらしい結婚式でした」と村上さん。「ドレスは前撮りと合わせて4着」着