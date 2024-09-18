国務院報道弁公室が18日午前に開いた記者会見で、中国国家体育総局の責任者は中国のスポーツ事業の発展状況を紹介しました。中国は2012〜2023年の各競技の世界大会で合計1244回の優勝を飾り、世界記録を161回塗り替えました。全国民が体を鍛える制度と体を鍛えるための公共サービスは絶えず改善され、日頃から定期的にスポーツトレーニングに参加する人の割合は全国で37．2％に達しました。1人当たりの競技施設の面積は2023年末時