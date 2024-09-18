2024年9月13日（金）から10月22日（火）まで、六本木ミュージアムにて、『EVANGELION CROSSING EXPO ―エヴァンゲリオン大博覧会―東京凱旋』（通称：エヴァ博）が開催されている。 1995年に放送開始したテレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』から2021年公開の『シン・エヴァンゲリオン劇場版』まで、30年近く愛され続けている『エヴァンゲリオン』シリーズ。その魅力はアニメに限定されず、多くの企業