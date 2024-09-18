リーグトップの45号2ラン…助っ人記録更新にも期待昨年広島でプレーし、KBOのNCダイノスに所属するマット・デビッドソン内野手が18日、ハンファ戦で初回にリーグトップを独走する45号2ランを放った。打点王争いでは1位に4差。打撃2冠も視野に捉えている。1点ビハインドの初回、2死一塁で左中間へ運んだ。KBOでの助っ人の本塁打記録は、NPBのロッテでもプレーしたヤマイコ・ナバーロ内野手がサムスン時代の2015年に記録した48本