愛知県田原市の鈴木牧場。約300頭の牛を飼育していますが、暑くて大変なんです。 【写真を見る】牛乳にも猛暑の影響 搾乳量減少で値段はどうなる？学校の給食は大丈夫？愛知県田原市の牧場を取材モー大変！ （鈴木牧場：鈴木雅隆さん）「まだまだ暑い日が続いているので、乳量がなかなか戻ってこない。（牛は）寒さには強いが、夏には弱い。体温が人間より高く、39℃くらいある」この暑さを何とかしようと、ミストが