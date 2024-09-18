「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（１８日、桐生）大豆生田蒼（２９）＝埼玉・１１１期・Ａ１＝が初日１Ｒを抜きで勝利。２０１７年８月のプレミアムＧ１・レディースチャンピオン（芦屋）で初出走以来、１７走目で待望のＧ１初白星を勝ち取った。初日１Ｒで１号艇、さらに新ペラでの出走。しびれるほど緊張するレースで見事に結果を残した。インから６番手のスタートで万事休すと思われたが、井上忠政（大阪）のまくりを