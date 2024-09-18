中東レバノン各地で、イスラム教シーア派組織ヒズボラの戦闘員らが持っていたポケベル型の通信機器が爆発、9人が死亡、2700人以上がけがをしました。イスラエルが機器に爆発物を仕掛けていたと報じられています。スーパーで商品を見る男性。突然バッグが爆発し、衝撃で倒れ込みます。17日、レバノン各地でヒズボラの戦闘員らが持っていたポケベル型の通信機器が一斉に爆発し、9人が死亡、2700人以上がけがをしました。去年10月、ガ