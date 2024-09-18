大の里（右）が押し出しで琴勝峰を破る＝両国国技館大相撲秋場所11日目（18日・両国国技館）大関昇進を狙う関脇大の里は琴勝峰を押し出し、11連勝とした。後続に2差で単独首位は変わらず。両大関はそろって黒星。琴桜は小結大栄翔に押し出されて4敗目を喫した。豊昇龍は宇良の送り出しに屈して5敗目。霧島は阿炎との関脇対決をはたき込みで制して9勝目を挙げた。小結平戸海は敗れ、大栄翔とともに6勝5敗。大の里を追う2敗は