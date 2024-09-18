明太子製造・販売の「山口油屋福太郎」（福岡市）は、明太子を練り込んだせんべい「めんべい」にハエとみられる虫が混入していたとして、福岡県内を中心に出荷した約１万１２４０箱を自主回収すると発表した。１８日現在、健康被害の情報は寄せられていないという。対象は「辛子めんたい風味めんべいプレーン」（２枚入り１６袋詰め）で、賞味期限が１２月２９日と表示されているものの一部。１日の製造量の４分の１程度だ