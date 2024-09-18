18日の大分県内は厳しい残暑で、日田市では最高気温が37度を超えたほか、大分市でも26日ぶりの猛暑日となりました。 【写真を見る】厳しい残暑続く日田市では最高気温が37度を超える大分市は26日ぶりの猛暑日 18日の県内は高気圧に覆われておおむね晴れ季節外れの暑さとなりました。日田市では最高気温が37.1度を観測し、年間の猛暑日の日数が18日で55日となり、最多記録をさらに更新しました。 県内には3日連続で熱中症警