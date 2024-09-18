“佐渡島の金山”について、新潟県は世界遺産登録を契機に佐渡のみならず、県全体に観光客を呼び込むプロモーションを展開。その費用として、9月補正予算案に約3000万円を盛り込むことを発表しました。県は9月18日、総額49億6000万円あまりの9月補正予算案を発表しました。このうち、佐渡島の金山が世界遺産に登録されたことを契機に、県内の観光地の魅力を全国に発信するキャンペーンに約3000万円を計上。世界遺産登