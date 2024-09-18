おととし、北海道知床沖で発生した観光船沈没事故から2年5か月。運航会社の社長が業務上過失致死などの疑いできょう、逮捕されました。白いシャツに身を包み、網走海上保安署に入る男。沈没した観光船の運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一容疑者（61）です。きょう、業務上過失致死などの疑いで逮捕されました。この事故はおととし4月、知床沖で観光船「カズワン」が沈没し、乗客乗員20人が死亡、6人が行方不明になったものです