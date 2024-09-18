刃物を女性に突き付けた男。身柄確保の瞬間をカメラが捉えました。■女性店員に刃物身柄確保の瞬間17日午前11時ごろ、東京・足立区のマンションに集まった警視庁の捜査員たち。ほどなく1人の男が逮捕されました。強盗未遂の疑いで逮捕されたのは、システム運用会社の会社員・清水暉容疑者（29）。清水容疑者は先月12日午後11時すぎ、東京・足立区の住宅街の一角にあるパチンコ店の景品交換所で店員の60代女性に刃物を突