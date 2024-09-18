元バレーボール日本代表の栗原恵さん（40）が18日、インスタグラムを更新し、写真家でモデルの大越光貴氏との結婚と妊娠を発表した。栗原さんが結婚した大越氏は、1989年（平元）5月18日生まれで5歳下の現在35歳。上智大時代は、学内の美男美女コンテスト「ミス・ミスターソフィアコンテスト」（現ソフィアンズコンテスト）の候補にもなった経験があるという。フリーのカメラマンとして活動するかたわら、モデル事務所にも所属して