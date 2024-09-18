KinKi Kids堂本剛（45）が18日、都内で行われた主演映画「まる」（荻上直子監督、10月18日公開）の完成報告イベントに出席した。今年3月末に事務所から独立後、ライブなどは開催していたが、報道陣の前に登場するのは初めて。共演の綾野剛、小林聡美、吉岡里帆、森崎ウィンらとともに登場。「沢田役を演じました、堂本剛です。皆さんお忙しい中ありがとうございます」と落ち着いた口調であいさつした。「本作を通して、たくさんの