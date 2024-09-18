お笑いトリオのハナコが18日、都内で映画「マッドマックス：フュリオサ」のデジタル配信／4K URTLA HD、ブルーレイ、DVDリリースイベントに出席した。同作は日本で5月31日の公開以降、3日間で興行収入3・1億円、観客動員19万人を突破するなど好評を博した。個性的車両や衣装や髪形のキャラクターが登場する作品の世界観に合わせ、3人もいかつい服装とヘアスタイルで登場。バイク好きの岡部大（35）は、フルオーダーの自前のライダ