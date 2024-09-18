[北京 １８日 ロイター] - 中国外務省は１８日、米国による台湾への武器売却の対抗措置として、米軍関連企業９社の中国国内の資産を凍結すると発表した。同日発効する。シエラネバダ、スティック・ラダー・エンタープライズ、キュービック、Ｓ３エアロスペース、ＴＣＯＭ、テキストオア、プラネート・マネジメント・グループ、ＡＣＴ１フェデラル、エクソベラが対象となる。中国国内の組織や個人は、これらの企業との取引を禁