［東京１８日ロイター］ - 三菱重工業は１８日、衛星オペレーター大手の仏ユーテルサットに２０２７年以降、新型ロケット「Ｈ３」による打ち上げを複数回、提供することで合意したと発表した。ユーテルサットは運用している衛星保有数などで世界３位で、同社との合意は初。三菱重の９８％以上という打ち上げ成功率、希望する時期に打ち上げを行う信頼性などが評価された。海外からの受注は１８年の英インマルサット向け以