自転車事故の危険性を再認識してもらおうと、川北町の中学校で交通安全教室が開かれ、スタントマンが事故を再現しました。川北中学校で開かれたスタントマンによる自転車交通安全教室。自転車を利用する生徒たちに交通事故の危険性を再認識してもらおうとJA能美が主催しました。スタントマンが、スマートフォンを使用しながらの「ながら運転」や車の死角に入ることで起こる事故を再現しました。 生徒は…：「出会い頭に衝