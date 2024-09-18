まさかの共倒れだ。大相撲秋場所１１日目（１８日、東京・両国国技館）、２大関がともに黒星を喫し、全勝で単独首位の関脇大の里（２４＝二所ノ関）に大きく水をあけられた。大関琴桜（２６＝佐渡ヶ嶽）は小結大栄翔（３０＝追手風）に押し出されて痛恨の４敗目。念願の初優勝は、極めて厳しい状況となった。取組後に花道を引き揚げると「あーっ、クソッ！」と絶叫。報道陣には「すいません…」とだけ話し、悔しさを押し殺した