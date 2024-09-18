元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。日本維新の会・音喜多駿政調会長の謝罪ポストに反応した。橋下氏はかねて現在の維新に苦言を呈してきた。なかでも意見交換と称した?飲み食い政治?には否定的だ。そんななか、自民党総裁選に立候補している高市早苗氏が「飲んでいる時間があったら仕事したい、知識を得たい」と語ったことに共鳴。今月９日に「政治は飲みニケーション！の維新とは真