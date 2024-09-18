◆大相撲▽秋場所１１日目（１８日、東京・両国国技館）大相撲の秋場所１１日目が１８日、東京・両国国技館で行われ、ベテランお笑いコンビ「おぼん・こぼん」のおぼんが観戦に訪れた。土俵下の最前列という“特等席”で、座っている東方の力士がテレビカメラに捉えられると映り込んだ。隣にはお笑いコンビ「Ｕ字工事」の福田薫がいた。ＳＮＳ上では「おぼん師匠とＵ字工事の福田さんが映りまくってる」「チラチラして気に