2023年【第74回紅白歌合戦】の模様（C）NHK 『第75回NHK紅白歌合戦』が、NHKホールで開催することが発表された。観覧の応募は10月３日午前11時から、専用の申し込みサイトで受付を開始する予定。『第75回NHK紅白歌合戦』■開催日：2024年12月31日■会場：NHKホール (東京都渋谷区)■放送予定：2024年12月31日(火) 午後7時20分~11時45分＜総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1＞前半 午後7時20分~8時55分後半 午後9時00分~1