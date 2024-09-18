2022年4月、高知県の南国警察署で同僚の手錠を盗んだとして窃盗の罪に問われている30代の男性巡査部長の控訴審で、9月18日、手錠などを管理していた警察官が証人尋問に立ちました。窃盗の罪に問われているのは、高知県警の巡査部長・鈴木孝將被告（34）です。起訴内容などによりますと、鈴木被告はおととし4月、当時勤務していた南国警察署の男子更衣室で同僚の警察官のロッカーから手錠を盗んだ罪に問われています。これま