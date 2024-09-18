高校生に政治にもっと関心を持ってもらおうと9月18日、高知市の高校で選挙について学ぶ出前授業が行われました。高知県選挙管理委員会では、若者に政治への関心を持ってもらい投票率の向上につなげようと、県内各地の学校で出前授業を行っています。今年度からは、より政治を自分ごととしてとらえてもらおうと、希望する学校には2日間行っていて、18日は高知市の春野高校の2年生30人が選管の職員から政治参加の重要性などについて