東京時間18:05現在 香港ハンセン指数 17660.02（休場） 中国上海総合指数 2717.28（+13.19+0.49%） 台湾加権指数 21678.84（-171.24-0.78%） 韓国総合株価指数 2575.41（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8142.07（+1.16+0.01%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82894.94（-184.72-0.22%） １８日のアジア株は総じて下落。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を明日の日本時間午前３時に