先生は本物の赤ちゃんです。上田市の高校生が新生児や乳児のお世話を体験する授業が行われました。「すごい…生きてる」上田市の上田千曲高校で行われた赤ちゃんのお世話を体験する授業です。教室を訪れたのは生後1か月から7か月の赤ちゃん6人。講師を務めるのは母親と助産師です。生活福祉科は将来、福祉関係の仕事を目指す生徒が多いことからこの授業が計画されました。助産師「背骨がCに曲がっているんです。だからこうやって（