パリパラリンピック・車いすラグビーで金メダルを獲得した池透暢選手が、帰国後はじめて母校となる高知国際高校を訪れました。9月18日に池選手が訪れたのは、母校の高知南高校が統合してできた高知国際高校です。校長室で中学と高校の生徒会メンバーや教員と交流しました。■生徒たち「池選手、このたびは金メダル獲得おめでとう」18日は生徒たちが花束を贈り、金メダル獲得を祝福しました。パラリンピックの金メダル